«Русские идут»: корабли ВМС РФ напугали рыбаков США в Беринговом море

Американские рыболовецкие суда, вышедшие 26 августа на лов минтая в Беринговом море, внезапно столкнулись с пятью российскими военными кораблями. Напуганные рыбаки немедленно сообщили о том, что «русские идут» представителям береговой охраны США. Те обратились на военную базу в Анкоридже. Выяснилось, что речь идет о заранее запланированных военных учениях.

По словам самих рыбаков, с русских кораблей им приказали отойти в сторону. Два эсминца и еще три крупных судна прошли практически сквозь американскую рыболовецкую флотилию. Было немного «некомфортно». Кому-то показалось, что вблизи проплыли еще и две подводные лодки.

Представитель местной береговой охраны отметил, что лов минтая рыбаки вели в исключительной экономической зоне США, которая оставляет за американскими судами права на лов рыбы, но не препятствует заходу кораблей других держав.



«Мы ценим беспокойство рыбаков. Они увидели то, что их волнует, и уведомили нас. А мы смогли связаться с нашими коллегами из военного командования Аляски и узнать, что об этом было известно», — цитирует его слова AlaskaPublic Media.

При этом бывший офицер береговой охраны США подчеркнул в беседе с журналистами, что если «сквозь вашу рыболовную сеть проходят подводные лодки, вы проиграете войну».



Напугавшая американцев встреча произошла примерно в 80 морских милях к западу от острова Святого Матвея. Соединенные Штаты регулируют рыболовство в пределах 200 морских миль от своих берегов. Но для других видов деятельности все, что находится дальше 12 морских миль от побережья, является международными водами. Согласно предупреждениям российской стороны, боевые ракетные учения проходят именно в них. В компаниях American Seafoods и Trident Seafoods, владеющих рыболовецкими судами, отказались комментировать ситуацию.



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