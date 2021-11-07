Диетолог назвала вид голодовки, которой придерживается Саакашвили

После появления компрометирующего видео, на котором экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принимает пищу в тюремном медпункте, многие усомнились в том, что политик продолжает объявленную им голодовку.

Однако врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова объяснила, что голодовки могут отличаться друг от друга.

«Голод бывает разный. Есть полный „влажный“ и абсолютный „сухой“. Частичное недоедание чем-то напоминает блокаду Ленинграда, когда люди ели совершенно недопустимый минимум. Это приводит к плохим последствиям», — рассказала она в беседе с «360».

По ее словам, при полном голодании нет пищи, но есть вода, а при «сухом» нет ни пищи, ни воды. В том случае, если Саакашвили все-таки ест кашу и пьет воду, то это считается частичным недоеданием, при котором он получает какие-то калории, хоть и немного, отметила диетолог.

Дианова подчеркнула, что частичное недоедание можно отнести к лечебному голоданию, которое необходимо проводить под наблюдением специалистов. Она добавила, что перед любым видом голодания нужно изменить рацион питания и перейти на овощи, а потом также постепенно возвращаться к нормальной еде.

«Во время голода допускаются очистительные клизмы и вода, если это „влажный“ голод, который считается более лечебным. Но добавки не предусмотрены. Во время такого голодания происходит естественный отбор внутри организма. Плохие клетки отмирают, а остаются хорошие», — сказала эксперт в интервью телеканалу.

Между тем Саакашвили сам прокомментировал видео, на котором он якобы принимает пищу. Политик утверждает, что на самом деле он принимал микроэлементы и минеральные добавки. По его словам, в медкабинете запрещено есть, а лекарства ему назначили врачи из-за голодовки.

«Я неоднократно говорил, что я получал минеральные и микронутриентные добавки, прописанные врачами в медицинском центре, которые необходимы для похудания, пульса, частоты сердечных сокращений и минимального уровня глюкозы», — уточнил политик на своей странице в Facebook.

Саакашвили также заявил, что знал о камерах в кабинете.

Накануне Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии опубликовала видео, на котором объявивший голодовку Саакашвили принимает пищу. В подписи к ролику говорится, что видео приема пищи Михаилом Саакашвили публикуется «исходя из высокого общественного интереса».

В тот же день оппозиция потребовала от властей Грузии госпитализировать экс-президента страны в гражданскую клинику в ближайшие 24 часа. В противном случае оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) призовет своих сторонников выйти 8 ноября в Тбилиси на масштабный митинг на площади Свободы. Об этом сообщил глава ЕНД Ника Мелия на митинге в поддержку Саакашвили, который был организован в субботу, 6 ноября, у тюрьмы города Рустави.