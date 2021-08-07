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Американские B-52 нанесли авиаудары по талибам в Афганистане

Георгий Самсонов
B-52.

B-52.

© wikipedia.org

Боевики запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» понесли тяжелые потери в результате авиаударов, нанесенных американскими бомбардировщиками B-52 Stratofortress по столице афганской провинции Джаузджан.

«Группа талибов* стала целью B-52 в городе Шиберган провинции Джаузджан. Террористы понесли тяжелые потери в результате авиаударов ВВС США», — сообщил представитель минобороны Афганистана Фавад Аман в Twitter.

По его словам, были ликвидированы более 200 талибов* и уничтожены более ста транспортных средств, а также большое количество оружия и боеприпасов.

Ранее в США объявили о намерении продолжать наносить воздушные удары в поддержку сил безопасности Афганистана и с целью противодействия боевикам радикального движения «Талибан» *. Выступая в Кабуле, об этом сообщил командующий Центральным командованием ВС США, генерал Кеннет Маккензи.

Талибы* © AP/TASS

Талибы* © AP/TASS

Напомним, президент США Джо Байден объявил о выводе американского воинского контингента из Афганистана к сентябрю 2021 года, однако уже на начало июля Пентагон отозвал более 90% личного состава. До этого своих солдат из Афганистана вывели союзники США Германия и Италия. После этого «Талибан» * в считанные месяцы захватил контроль над большей частью территории страны. В частности, на прошлой неделе талибы* объявили о контроле над 85% территории Афганистана.

В России итоги американской миссии в Афганистане рассматривают как полный провал: с момента прихода в эту страну военного контингента США в 2001 году и террористическая, и наркотическая угрозы многократно возросли. Ранее «Ридус» подробно рассказывал о выводе американских войск из Афганистана, а также перспективах нового военного вмешательства в афганские политические процессы со стороны России или Китая.

* Запрещенная в РФ террористическая организация

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