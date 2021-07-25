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Американский генерал рассказал, как США поддержат военных Афганистана

Георгий Самсонов
Афганские военные

Афганские военные

© imago images/Xinhua/TASS

В США объявили о намерении продолжать наносить воздушные удары в поддержку сил безопасности Афганистана и с целью противодействия боевикам радикального движения «Талибан» *.

Выступая в Кабуле, об этом сообщил командующий Центральным командованием ВС США, генерал Кеннет Маккензи.

По его словам, за последние несколько дней Соединенные Штаты увеличили число авиаударов в поддержку афганских сил.

«Мы готовы и дальше оказывать такую же усиленную поддержку в ближайшие недели, если талибы* продолжат совершать свои нападения», — цитирует генерала AFP.

Ранее представитель Минобороны США Джон Кирби заявил, что американские ВВС нанесли воздушные удары в Афганистане в целях поддержки сил безопасности. В ответ на эти действия талибы* пригрозили США «последствиями».

Талибы* © AP/TASS

Талибы* © AP/TASS

Напомним, президент США Джо Байден объявил о выводе американского воинского контингента из Афганистана к сентябрю 2021 года, однако уже на начало июля Пентагон отозвал более 90% личного состава. До этого своих солдат из Афганистана вывели союзники США Германия и Италия. После этого «Талибан» * в считанные месяцы захватил контроль над большей частью территории страны. В частности, на прошлой неделе талибы* объявили о контроле над 85% территории Афганистана.

В России итоги американской миссии в Афганистане рассматривают как полный провал: с момента прихода в эту страну военного контингента США в 2001 году и террористическая, и наркотическая угрозы многократно возросли. Ранее «Ридус» подробно рассказывал о выводе американских войск из Афганистана, а также перспективах нового военного вмешательства в афганские политические процессы со стороны России или Китая.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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