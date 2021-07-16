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Лавров объяснил, почему миссия США в Афганистане провалилась

Эдуард Футурье

© Пресс-служба президента России

Миссия американских войск в Афганистане провалилась. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе международной конференции «Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности», которая состоялась в Ташкенте.

Американцы выводят войска из Афганистана. Президент США Джозеф Байден заявил, что все поставленные перед армией задачи выполнены. Конечно, он старается представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась. Это открыто признается, в том числе в самих Соединенных Штатах, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава российского МИДа напомнил, что США отправляли войска в Афганистан для борьбы с терроризмом. Однако, считает Лавров, террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) и отделение «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация) только укрепили свои позиции в этой стране, а наркопроизводство в Афганистане достигло рекордных высот. По словам Сергея Лаврова, 90% всех наркотиков в мире происходят из Афганистана.

Ранее Лавров заявил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентных высот и стали образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

В Афганистане идет противостояние правительственных войск в боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ). Талибы смогли овладеть значительными территориями и взять под контроль семь из восьми основных пограничных пунктов пропуска. Сейчас они разворачивают наступление на крупные города и столицу Афганистана — Кабул.

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