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Месси не подпишет новый контракт с «Барселоной»

Георгий Самсонов
Лионель Месси.

Лионель Месси.

© AP/TASS

Один из лучших футболистов в мире Лионель Месси покинет «Барселону», за которую играл всю свою спортивную карьеру.

Новый контракт, о котором испанский клуб уже договорился с аргентинцем, не может быть подписан.

Дело в том, что его сумма не вписывается в нормативы испанской Первой лиги.

«Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены», — говорится в сообщении «Барселоны» в Twitter.

Лионель Месси © Twitter.com

Лионель Месси © Twitter.com

Руководство клуба поблагодарило Месси за его вклад в успехи «Барселоны» и пожелало ему всего наилучшего в личной жизни и карьере.

Предыдущий контракт 34-летнего футболиста истек 30 июня.

Как отмечает «360», ранее СМИ сообщали, что «Барселона» предложила Месси продлить контракт сразу на 10 лет. При этом документ предусматривал транзит игрока на три года в Американскую лигу.

Также появилась информация, что по новому контракту Месси станет получать на 53 миллиона евро меньше, чем раньше.

Месси дебютировал в составе «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за «сине-гранатовых». Защищая цвета этого клуба, аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании, семь раз — Кубок Испании и четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

В сентябре прошлого года он возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов года по версии журнала Forbes. Его доходы составили 126 млн долларов, из которых 92 млн приходятся на зарплату, а 34 млн — на рекламные контракты.

Тогда же Месси заявил, что остается в «Барселоне», из которой собирался уходить. В испанских СМИ прошла информация о том, что английский футбольный клуб «Манчестер Сити» готов предложить аргентинцу 5-летний контракт на сумму 500 млн евро.

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