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СМИ: Месси предложили пятилетний контракт на 500 млн евро

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© PA\TASS

© PA\TASS

В испанских СМИ появилась информация о том, что английский футбольный клуб «Манчестер Сити» готов предложить 33-летнему аргентинцу Лионелю Месси 5-летний контракт на сумму 500 млн евро.

Ежегодно футболист будет получать 50 млн евро.

Согласно предложенной Месси схеме, за «Манчестер Сити» ему предстоит отыграть лишь три года, после чего он должен будет присоединится к клубу «Нью-Йорк Сити». При этом за переход в эту американскую команду ему обещан бонус в размере 250 млн евро, пишет Sport. es.

Ранее газета Mirror сообщила, что «Барселона» готова продать Месси в «Манчестер Сити» за 280 млн евро. Также выяснилось, что требование каталонцев за трансфер игрока отступных в размере 700 млн евро может быть признан недействительным.

Накануне стало известно, что Месси отказался приезжать в расположение «Барселоны» для медосмотра и сдачи теста на коронавирус. Аргентинец уведомил руководство испанского клуба о своем решении не участвовать в предсезонном сборе команды, который должен начаться 31 августа.

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