Forbes составил топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов

Аргентинец Лионель Месси, продолжающий играть за испанскую «Барселону», возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов года по версии журнала Forbes.

Его доходы составили 126 млн долларов, из которых 92 млн приходятся на зарплату, а 34 млн — на рекламные контракты.

Второе место занял 35-летний нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду. В течение года португалец заработал 117 млн долларов, при этом реклама принесла ему на 13 млн долларов больше, чем 33-летнему аргентинцу.

Тройку лидеров замкнул бразилец Неймар, защищающий цвета французского ПСЖ. На его счету 96 млн долларов.

Француз Килиан Мбаппе, являющийся партнером Неймара по команде, расположился на четвертой строчке с 47 млн долларов.

В топ-10 также вошли Мохаммед Салах (37 млн долларов), Поль Погба (34 млн долларов), Антуан Гризманн (33 млн долларов), Гарет Бэйл (29 млн долларов), Роберт Левандовски (28 млн долларов) и голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа (27 млн долларов).

Ранее «Ридус» писал о том, что рейтинг самых дорогих футболистов мира, опубликованный на сайте CIES Football Observatory, возглавил нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, стоимость которого оценивается в 259,2 млн евро.