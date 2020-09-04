Месси объявил о своем решении остаться в «Барселоне»

Аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что остается в испанской «Барселоне».

В своем Twitter он рассказал о причинах, которые вынудили его это сделать.

«Я был недоволен и хотел уйти. Мне это не позволяли сделать, и я остаюсь в клубе, чтобы не доводить дело до суда», — написал он, добавив, что руководство «Барселоны» во главе Бартомеу — это катастрофа.

Месси также признался, что никогда бы не стал воевать с клубом своей жизни.

При этом сообщил, что у «Барселоны» сейчас нет стратегии развития. «Они просто затыкают дыры по мере того, как что-то происходит», — заключил он.

Напомним, ранее Месси отказался приезжать в расположение «Барселоны» для медосмотра и сдачи теста на коронавирус. Аргентинец уведомил руководство испанского клуба о своем решении не участвовать в предсезонном сборе команды, который должен начаться 31 августа.



Позже в испанских СМИ появилась информация о том, что английский футбольный клуб «Манчестер Сити» готов предложить 33-летнему аргентинцу Лионелю Месси 5-летний контракт на сумму 500 млн евро.



До этого стало известно, что «Барселона» готова продать Месси в «Манчестер Сити» за 280 млн евро. Также выяснилось, что требование каталонцев за трансфер игрока отступных в размере 700 млн евро может быть признан недействительным.

