Две картины XVII века обнаружили в мусорном баке в Германии

В придорожном мусорном контейнере в Баварии мужчина нашел два полотна XVII века и передал их полиции.

Специалисты определили, что это эти картины созданы голландским художником Самуэлем ван Хогстратеном и итальянцем Пьетро Беллоти.

Как сообщает Би-би-си, еще никто не признал себя владельцем этих произведений искусства. В полицию Кельна, которой передали картины, за ними пока не обращались.

По предварительным оценкам экспертов, эти полотна — подлинники. Одна из работ — портрет мальчика в красной шляпе авторства ван Хогстратена, который жил в Нидерландах в 1627 — 1678 гг. Вторая — автопортрет Беллоти (1625 — 1700 гг.).

Портрет мальчика в красной шляпе © Facebook.com

В 2019 году на аукционе в Лондоне была продана за 69 тысяч долларов картина ван Хогстратена, изображающая отдыхающую под деревом пастушку. Другая его работа «Распятие» ушла с молотка в 2018 году более чем за 300 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что по итогам торгов предметами русского искусства, состоявшихся 7 июня в аукционном доме Christie’s, выручка составила 6,2 млн фунтов (8,7 млн долларов). Самым резонансным приобретением стал «Портрет императора Павла I» (1796). Эта картина Дмитрия Левицкого (1735−1822) была продана за 1,3 млн долларов.

На торгах аукционного дома Art-Rite, пропагандирующего современное искусство, за 15 тысяч евро (1,3 миллиона рублей) купили невидимую скульптуру под названием «Я есть» (I am), созданную итальянским художником Сальваторе Гарау.

