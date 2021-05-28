Невидимую скульптуру продали за 15 тысяч евро

На торгах аукционного дома Art-Rite, пропагандирующего современное искусство, за 15 тысяч евро (1,3 миллиона рублей) ушла с молотка невидимая скульптура под названием «Я есть» (I am), созданная итальянским художником Сальваторе Гарау.

Как сообщает Italy24News, финальная цена лота в 2,5 раза превысила стартовую.

Автор данного произведения искусства утверждает, что скульптура существует, хотя ее и не видно. По его словам, она создана из энергии, силы и мыслей.

Гарау также предупредил, что его работа сможет поместиться только в частном доме, поскольку для ее установки потребуется освободить пространство 1,5 на 1,5 метра.

Покупателю вручили сертификат, подтверждающий право собственности.

В описании к скульптуре говорится, что она абсолютно невидима, и поэтому ее нельзя воспроизвести в Сети или скопировать, а, кроме того, «нематериальные работы Гарау не оказывают воздействия на окружающую среду».

Сальваторе Гарау за работой © Instagram.com

Сам художник остался доволен результатами аукциона. Он считает, что итог торгов свидетельствует о том, что пустота — это не что иное, как пространство, полное энергии. «Даже если мы опустошим его, и ничего не останется, согласно принципу неопределенности Гейзенберга, ничто имеет вес», — цитирует Гарау издание.

Ранее сообщалось, что китайская чаша XV века, купленная на дворовой распродаже в американском штате Коннектикут за 35 долларов, ушла с молотка за 721,8 тысячи долларов.

«Ридус» также писал о том, что домашние тапочки темно-синего цвета, которые с 1951 по 1955 год носил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, продали на аукционе за 39 тысяч фунтов.