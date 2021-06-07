Портрет Павла I ушел с молотка на торгах в Лондоне за 1,3 млн долларов

На лондонском аукционе Christie’s состоялись торги, посвященные русскому искусству.

Самым резонансным приобретением стал «Портрет императора Павла I». Эта картина ушла с молотка за 1,3 млн долларов.

Полотно было создано в 1796 году русским художником Дмитрием Левицким (1735−1822).

Как сообщается на сайте аукциона, «Портрет императора Павла I» стал одной из сенсаций выставки Левицкого, прошедшей в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге в 2010 году. В каталоге выставки было указано, что недавно обнаруженный шедевр происходит из фамильного собрания князей Голицыных и находился в венской частной коллекции.

Примечательно, что «Троице-Сергиева лавра» (1921) Роберта Фалька, выставлявшаяся с той же стартовой ценой (примерно миллион долларов), что и портрет, не была продана.

Всего на аукционе русского искусства были представлены 239 работ, охватывающих период с XVIII по XXI век. Среди них были также произведения декоративно-прикладного искусства, творения фирмы Фаберже, драгоценные изделия с императорским провенансом, фарфор, серебро и предметы, связанные с военной историей.

Ранее на торгах аукционного дома Art-Rite, пропагандирующего современное искусство, за 15 тысяч евро (1,3 миллиона рублей) купили невидимую скульптуру под названием «Я есть» (I am), созданную итальянским художником Сальваторе Гарау.

Также сообщалось, что китайская чаша XV века, купленная на дворовой распродаже в американском штате Коннектикут за 35 долларов, ушла с молотка за 721,8 тысячи долларов.

