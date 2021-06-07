Аукцион Christie's выручил от продажи предметов русского искусства $8,7 млн

По итогам торгов предметами русского искусства, состоявшихся 7 июня в аукционном доме Christie’s, выручка составила 6,2 млн фунтов (8,7 млн долларов).

В этом году «русские торги» проходили в традиционном очном формате, однако у коллекционеров была возможность сделать ставки по телефону и через интернет.

Как уже сообщалось, самым резонансным приобретением стал «Портрет императора Павла I» (1796). Эта картина Дмитрия Левицкого (1735−1822) ушла с молотка за 1,3 млн долларов.

«Портрет императора Павла I» © christies.com

Кроме того, за 741 тысяч долларов было продано полотно Константина Горбатова (1876−1945) «Невидимый град Китеж», а 388 тысяч долларов заплатили за «Натюрморт с розами, анемонами и хризантемами в китайской вазе» Сергея Чехонина (1878−1936).

Как сообщили ТАСС в Christie’s, все перечисленные работы ушли с молотка за рекордные для их авторов цены на мировом рынке.

Особый интерес был проявлен к предметам декоративно-прикладного искусства, многие из которых были проданы по цене, превышающей оценочную стоимость произведений. Например, за императорскую фарфоровую вазу выложили 567 тысяч долларов.

Успехом также пользовались предметы из коллекции фирмы Фаберже, которую начал собирать внук императора Николая I (1796−1855) великий князь Михаил Михайлович (1861−1929), поселившийся на севере Лондона еще до революции 1917 года.

В общей сложности 18 лотов Фаберже принесли аукционному дому 1,4 млн долларов. В частности, инкрустированная золотом и эмалью обсидиановая фигурка слона была продана за 337 тысяч долларов при оценочной стоимости 113−127 тысяч долларов.

Всего на аукционе русского искусства были представлены 239 работ, охватывающих период с XVIII по XXI век.

Ранее на торгах аукционного дома Art-Rite, пропагандирующего современное искусство, за 15 тысяч евро (1,3 миллиона рублей) купили невидимую скульптуру под названием «Я есть» (I am), созданную итальянским художником Сальваторе Гарау.

Также сообщалось, что китайская чаша XV века, купленная на дворовой распродаже в американском штате Коннектикут за 35 долларов, ушла с молотка за 721,8 тысячи долларов.