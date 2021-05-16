Генсек ООН призвал Израиль и Палестину прекратить обстрелы

Взаимные обстрелы с палестинской и израильской сторон должны прекратиться, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Выступая на заседании Совета Безопасности, которое проходит в онлайн-формате, он призвал Израиль и Палестину остановить боевые действия.

По его словам, ракетные и минометные удары с одной стороны и воздушные и артиллерийские обстрелы с другой стороны должны прекратиться.

«Я призываю все стороны прислушаться к этому призыву», — цитирует Гутерриша газета «Известия».

Он подчеркнул, что ООН контактирует со всеми сторонами по вопросу немедленного прекращения огня.

Генсек обратил внимание на то, что военный конфликт привел к гибели людей, страданиям и ущербу для инфраструктуры. «Я потрясен все растущим большим количеством жертв среди мирного палестинского населения, включая многих женщин и детей, в результате израильских авиаударов по Газе», — приводит его слова издание.

Он также выразил свое сожаление в связи с гибелью израильтян в результате обстрелов из Газы.

По последним данным, с 10 мая, когда между Израилем и сектором Газа начался обмен обстрелами, погибли более 200 палестинцев и более 1,2 тысячи были ранены. В Израиле погибли 10 человек, сотни получили ранения.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая этого года, когда израильский суд постановил выселить из Восточного Иерусалима несколько арабских семей, дома которых до 1948 года принадлежали евреям. За этим последовала волна массовых беспорядков и межэтнических столкновений.



15 мая в результате ракетного удара израильских ВВС по сектору Газа рухнуло 11-этажное здание, в котором располагались офисы местных и международных СМИ, в том числе телеканала Al Jazeera и агентства Associated Press. Момент обрушения попал на видео.

В тот же день в результате воздушного удара ВВС Израиля был уничтожен дом заместителя главы политбюро контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Халила аль-Хайи.

Из-за бомбардировок израильской армии свои дома покинули около десяти тысяч жителей сектора Газа.

