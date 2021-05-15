Израильская ракета уничтожила здание с офисами СМИ в секторе Газа

В результате ракетного удара израильских ВВС по сектору Газа рухнуло 11-этажное здание, в котором располагались офисы местных и международных СМИ, в том числе телеканала Al Jazeera и агентства Associated Press.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, речь идет о высотке «Аль-Джаля».

Момент обрушения был запечатлен на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как поднимаются клубы дыма, после чего здание рушится как карточный домик.

Все находившиеся в высотке люди успели ее вовремя покинуть, поскольку израильская сторона заранее предупредила о готовящейся атаке.

Информация о пострадавших и погибших отсутствует.

Как отмечает «РЕН ТВ», это уже четвертая по счету многоэтажка, разрушенная в секторе Газа в результате ракетных обстрелов. До этого обрушилось 16-этажное здание «Аш-Шурук», где располагались офисы палестинских телеканалов и информационных изданий.

По информации пресс-службы израильской армии, за прошедшую ночь из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено более 200 ракет. Первые залпы были зафиксированы вчера в семь часов вечера и продолжались до семи часов утра этого дня.

Местная жительница Александра рассказала «Ридусу», как живется обычным жителям под постоянный вой сирен и с постоянным ощущением смертельной угрозы.

Накануне военное крыло движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа в Палестине (так называемые бригады аль-Кассама), сообщило об атаке на израильский химический завод, находящийся недалеко от границы с Газой.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая этого года, когда израильский суд постановил выселить из Восточного Иерусалима несколько арабских семей, дома которых до 1948 года принадлежали евреям. За этим последовала волна массовых беспорядков и межэтнических столкновений.

10 мая в ситуацию вмешалось движение ХАМАС, после чего между Израилем и сектором Газа начался обмен обстрелами. Из Газы было выпущено в общей сложности 1800 ракет. В то же время 160 самолетов ВВС Израиля атаковали укрепления боевиков ХАМАС. В результате нового витка конфликта в Газе погибли девять израильтян и 115 палестинцев. Более 600 человек с обеих сторон получили различные ранения.

Ранее стало известно, что представители Китая, Норвегии и Туниса предложили созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить проблему эскалации напряженности на палестино-израильской границе.

