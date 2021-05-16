Атаки Израиля вынудили 10 тысяч жителей Газы покинуть свои дома

Из-за бомбардировок израильской армии свои дома покинули около десяти тысяч жителей сектора Газа.

Об этом сообщил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

Выступая на экстренном заседании Организации исламского сотрудничества, которое в видеоформате организовала Саудовская Аравия, он рассказал, что в различных частях сектора были разрушены сотни зданий.

Аль-Малики призвал «создать международный фронт, который противостоял бы израильской агрессии против палестинского народа», сообщает «РИА Новости».

В то же время не ослабевает интенсивность обстрелов территории Израиля из палестинского анклава Газа. Их жертвами стали 10 граждан страны, рассказал в ходе брифинга для представителей СМИ глава управления тыла Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ури Гордин.

Ракетный удар Израиля © AP/TASS

«С 10 мая в результате ракетных ударов из сектора Газа в Израиле 10 человек убиты, около 50 получили тяжелые ранения, пострадали сотни», — цитирует генерала ФАН.

Как отмечает издание, накануне боевое крыло палестинского движения ХАМАС возобновило ракетные удары по городам Израиля после четырехчасового одностороннего прекращения огня.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая этого года, когда израильский суд постановил выселить из Восточного Иерусалима несколько арабских семей, дома которых до 1948 года принадлежали евреям. За этим последовала волна массовых беспорядков и межэтнических столкновений.

С 10 мая, когда между Израилем и сектором Газа начался обмен обстрелами, из Газы было запущено почти три тысячи ракет, из них 1150 удалось перехватить. Жертвами ответных ударов стал 181 палестинец, в том числе 52 ребенка.

15 мая в результате ракетного удара израильских ВВС по сектору Газа рухнуло 11-этажное здание, в котором располагались офисы местных и международных СМИ, в том числе телеканала Al Jazeera и агентства Associated Press. Момент обрушения попал на видео.

В тот же день в результате воздушного удара ВВС Израиля был уничтожен дом заместителя главы политбюро контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Халила аль-Хайи.

