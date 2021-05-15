Израильский истребитель разрушил дом замглавы политбюро ХАМАС в Газе

В результате воздушного удара ВВС Израиля был уничтожен дом заместителя главы политбюро контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Халила аль-Хайи.

Как сообщает палестинское агентство Maan, израильская авиация выпустила несколько ракет по жилому дому в районе Ат-Туфах в городе Газа.

По данным издания, в этой операции участвовали разведывательные и боевые самолеты.

Момент разрушения дома попал на видео.



Также стало известно о разрушении еще двух домов в северной и западной частях сектора.

Вечером 13 мая пресс-служба израильской армии сообщила об авиаударе по дому Самера Абу-Дака — начальника подразделения БПЛА боевого крыла ХАМАС — и по одной из пусковых установок палестинских ракет. Также был нанесен удар по расположенному в городе Газа дому главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая этого года, когда израильский суд постановил выселить из Восточного Иерусалима несколько арабских семей, дома которых до 1948 года принадлежали евреям. За этим последовала волна массовых беспорядков и межэтнических столкновений.

10 мая в ситуацию вмешалось движение ХАМАС, после чего между Израилем и сектором Газа начался обмен обстрелами. Из Газы было выпущено в общей сложности 1800 ракет. В то же время 160 самолетов ВВС Израиля атаковали укрепления боевиков ХАМАС.

По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — почти 140, в том числе почти 40 детей.

15 мая в результате ракетного удара израильских ВВС по сектору Газа рухнуло 11-этажное здание, в котором располагались офисы местных и международных СМИ, в том числе телеканала Al Jazeera и агентства Associated Press. Момент обрушения попал на видео.

