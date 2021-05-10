Власти Харькова решили судьбу памятника маршалу Жукову

Установленный в Харькове памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову решили оставить на месте.

Обращаясь к жителям города, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, заявил, что люди обязаны чтить память героев, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову», — приводятся слова Терехова на сайте горсовета.

Он добавил, что проспект продолжит носить имя великого маршала победы, а харьковчане будут отмечать этот святой праздник именно 9 мая.

Напомним, 2 июня 2019 года в Харькове подвергся нападению памятник четырежды Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову. Этот акт вандализма связали с началом кампании по досрочному избранию депутатов Верховной рады. Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал, что памятник будет восстановлен на добровольные пожертвования, и в июле того же года монумент восстановили.

Один из лидеров запрещенной в России украинской партии «Национальный корпус» Максим Жорин заявил, что бюст снесли в рамках проводимой в стране политики декоммунизации, подчеркнув, что «ни Жукову, ни другому пророссийскому политику нет места на Украине». Это заявление поддержал вице-премьер и министр культуры Украины Вячеслав Кириленко, а руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович обвинил администрацию Харькова в том, что она не снесла памятник самостоятельно.

Комментируя произошедшее, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, возложила вину за действия вандалов на Петра Порошенко. По ее словам, ситуация в Харькове вокруг памятника маршалу Жукову — яркий пример непродуманности и несовершенства гуманитарной политики, которая проводилась в последние годы.

