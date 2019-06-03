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Зеленский свалил вину за осквернение памятника Жукову на Порошенко

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© president.gov.ua

© president.gov.ua

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала осквернение памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове, возложив вину за действия вандалов на Петра Порошенко.

«Ситуация в Харькове вокруг памятника маршалу Жукову — яркий пример непродуманности и несовершенства гуманитарной политики, которая проводилась в последние годы. А также — свидетельство крайней необходимости введения процедур народовластия и нового качества диалога между властью и обществом», — написала Мендель в Facebook.

По словам пресс-секретарь президента, националисты неверно толкуют действующий на Украине закон о декоммунизации, который хотя и предусматривает снос памятников советским деятелям, но одновременно делает исключения для случаев, когда такие исторические памятники связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины. «Итак, закон не требует сноса памятника», — подчеркнула она.

Сам Зеленский предпочел не высказываться по этой скандальной теме лично, однако Мендель отметила, что по мнению президента, «решение подобных коллизий в рамках закона является делом исключительно территориальной общины города, что предусматривает проведение общественных консультаций и слушаний и достижения оптимального решения, которое бы удовлетворило все заинтересованные стороны».

Напомним, 2 июня в Харькове нападению вандалов подвергся памятник четырежды Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову. Нападение на памятник связано с началом кампании по досрочному избранию депутатов Верховной рады. Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал, что памятник Жукову будет восстановлен на добровольные пожертвования.

Один из лидеров запрещенной в России украинской партии «Национальный корпус» Максим Жорин заявил, что бюст снесли в рамках проводимой в стране политики декоммунизации, подчеркнув, что «ни Жукову, ни другому пророссийскому политику нет места на Украине». Это заявление поддержал вице-премьер и министр культуры Украины Вячеслав Кириленко, а руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович обвинил администрацию Харькова в том, что она не снесла памятник самостоятельно.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему эксперты не ждут скорого прекращения вооруженного конфликта в Донбассе, несмотря на предвыборные обещания Зеленского положить конец войне.

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