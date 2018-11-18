Зеленский объявил всеобщий призыв в Верховную раду

Администрация президента Украины Владимира Зеленского призвала его сторонников баллотироваться в Верховную раду по одномандатным округам для того, чтобы радикально обновить состав парламента. Для этого любому желающему гражданину Украины достаточно оставить интернет-заявку на выдвижение в своем одномандатном округе, приложив к этой заявке резюме, короткий видеоролик с рассказом о целях на депутатском посту и три идеи для законопроектов.

«Не сумев поменять правила избрания депутатов Верховной рады, президент Украины Владимир Зеленский решил переиграть противников и провести в парламент лояльных непрофессионалов. Теперь шанс попасть в Раду есть практически у любого украинца. Правда, только в том случае, если он пройдет проверку», — пишет газета «Коммерсант».

Проверка самовыдвиженцев предусмотрена из четырех этапов. На первом этапе кандидатов в депутаты будет проверять Служба безопасности Украины, таким образом будут отсеяны люди с криминальным и сомнительным прошлым. На втором этапе будут изучаться рекомендации, полученные от коллег и начальства потенциальных депутатов. На третьем — профессиональные качества с помощью специалистов по HR. Наконец, предусмотрены «постпраймериз», когда уже прошедшего проверку кандидата в депутаты могут лишить этого статуса по итогам обсуждения избирателями на сайте партии «Слуга народа».

Помимо работы с одномандатниками, Зеленский набирает людей в свою партию. Список, согласно действующему законодательству, будет закрытым. Заранее избиратели смогут узнать лишь людей из верхней части списка, так называемое лицо партии.

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая, произнеся в Верховной раде яркую речь, во время которой потребовал от правительства уйти в отставку, а от депутатов парламента — отказаться от неприкосновенности, принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение и досрочно сложить с себя полномочия. После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении покинуть свой пост, однако депутаты Рады от мандатов не отказались и сходу провалили внесенный президентом в парламент законопроект о выборах.

Отклоненный депутатами законопроект устанавливал пропорциональную систему выборов в парламент с голосованием по партийным спискам, а также снижение проходного барьера с 5 до 3%. Действующее законодательство Украины предусматривает смешанную мажоритарно-пропорциональную систему: половина депутатов проходит в парламент по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Одномандатников на Украине критикуют за почти неприкрытый подкуп избирателей путем раздачи продуктовых наборов, а также политическую беспринципность. Некоторым из них удается переизбираться по три-пять раз, меняя в процессе партийную принадлежность и идеологическую риторику.



На днях на Украине вступил в силу указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады VIII созыва и проведении внеочередных парламентских выборов. Депутаты обжаловали его в Конституционном суде. Если суд не отменит президентский указ, внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля текущего года.

