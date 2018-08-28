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Опубликовано видео сноса памятника Жукову в Харькове

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© gov.ua

© gov.ua

В Сети появились видеозаписи акции украинских националистов в Харькове, где они сломали памятник четырежды Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову.

Падение бюста советского военачальника на землю сочувствующая националистам толпа встретила криком «Слава Украине». На многих записях слышна нецензурная брань. В какой-то момент активисты националистических организаций распылили в толпу газовый баллончик, в результате чего пострадали несколько полицейских.

Один из лидеров запрещенной в России украинской партии «Национальный корпус» Максим Жорин заявил, что бюст снесли в рамках проводимой в стране политики декоммунизации, подчеркнув, «ни Жукову, ни другому пророссийскому политику нет места на Украине». Это заявление поддержал вице-премьер и министр культуры Украины Вячеслав Кириленко, а руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович обвинил администрацию Харькова в том, что она не снесла памятник самостоятельно.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что снос памятника был направлен против общей для украинцев и россиян истории, а также против «памяти Великой Победы». 

На инцидент в Харькове отреагировал Рамзан Кадыров. Глава Чечни напомнил, что Жуков одержал множество побед над нацистами, взял штурмом Берлин и принял безоговорочную капитуляцию Третьего рейха, а также командовал парадами Победы в Москве и Берлине. Кадыров назвал маршала легендарным полководцем мирового масштаба и выразил уверенность, что «сотни городов мира посчитали бы за честь иметь в своих парках, скверах и на площадях памятник Георгия Жукова». По его словам, харьковские националисты «не прославились, а покрыли себя позором».

Напомним, нападение на памятник связано с началом кампании по досрочному избранию депутатов Верховной рады. Мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов провели сегодня в городе съезд своей партии «Доверяй делам». Надругавшись над памятником Жукову, националисты выразили свое недовольство их действиями. В ответ Геннадий Кернес пообещал, что памятник Георгию Жукову будет восстановлен на добровольные пожертвования.

В пресс-службе полиции Харьковской области сообщили, что открыли два уголовных производства по факту событий вокруг памятника Жукову. Одно дело открыто по статье о хулиганстве, а второе — по статье о насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа.

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