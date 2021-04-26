В Турции вводится полный локдаун

С 29 апреля до 17 мая в Турции будет введен полный локдаун, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По окончании заседания правительства, трансляцию которого вел NTV, он сообщил, что в указанный период будут закрыты почти все офисы и рабочие места.

Эрдоган добавил, что общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью.

Кроме того, глава государства отметил, что междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению.

Также отменят занятия в детсадах и школах, а остальные учебные заведения перейдут на удаленную форму обучения.

В отели прекратится оформление брони и будет введен жесткий карантинный режим.

Комендантский час сохранится в вечернее и ночное время.



По словам Эрдогана, целью этих мер является снижение темпов заболеваемости коронавирусом до 5 тысяч случаев в сутки.

Локдаун в Турции © AP/TASS

Как писал ранее «Ридус», 22 апреля правительство Турции ввело полный трехдневный локдаун в стране. Во всех городах был введен круглосуточный комендантский час. Людям разрешалось только выходить в ближайшую аптеку или магазин, а также выгуливать собак. Все остальные перемещения были под строгим запретом.

Однако эти меры не дали ожидаемого результата — в последние дни суточный прирост числа заболевших достигал 40−50 тысяч.



Напомним, Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией до двух рейсов в неделю.

По данным Ассоциации туроператоров России, путевки на отдых в Турции на этот период приобрели около 600 тысяч россиян. Сейчас им рекомендовали либо договориться с операторами об изменении страны отдыха, либо перенести сроки поездки.

Граждане РФ, находящиеся сейчас в Турции и Танзании, а также имеющие авиабилеты на рейсы в эти страны до 1 июня, могут воспользоваться памятками, опубликованными Росавиацией.

