Стали известны подробности ограничений авиасообщения с Турцией и Танзанией

Согласно принятому оперштабом решению об ограничении авиасообщения с Турцией, в период с 15 апреля по 1 июня останутся только два рейса в неделю на взаимной основе: Москва — Стамбул, Стамбул — Москва.

Российским туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров в Турцию до 1 июня, а туристам, которые уже приобрели путевку с вылетом до этой даты, рекомендовано либо поменять направление отдыха, либо перенести поездку.

Те россияне, которые уже находятся в Турции, могут либо продолжить свой отдых, либо вылететь вывозными рейсами.

Ростуризму поручено принять меры для оказания помощи туристам, включая финансовую поддержку. Ведомство уже подготовило меры поддержки туроператоров для минимизации последствий от ограничений на полеты в Турцию и Танзанию. В частности, рассматривается возможность субсидий туроператорам за вывозные рейсы

В настоящее время в Турции могут находиться несколько десятков тысяч российских туристов, сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. До конца мая путевки в Турцию забронировали на 32 миллиарда рублей, а свой отдых в этой стране запланировали 533 тысячи человек. По оценкам экспертов, только на майские праздники россияне приобрели 150−200 тысяч путевок в Турцию.

В оперштабе также отметили, что авиасообщение с Турцией и Танзанией возобновят, если эпидемиологическая ситуация там стабилизируется.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, россияне вдобавок к коронавирусу привозят из Танзании малярию. С начала года зафиксировано два случая с тяжелым течением этого заболевания.

На данный момент регулярные рейсы в Турцию выполняют восемь российских авиакомпаний: «Аэрофлот», «Победа», «Россия», Nordwind, «Ютэйр» (единственный перевозчик, летающий не из Москвы и Санкт-Петербурга, а из Грозного), Azur Air, S7 и «Уральские авиалинии». Последняя из них уже объявила о своей готовности вернуть пассажирам деньги за билеты на отмененные рейсы.

Ранее стало известно, что на отдых в Турцию не смогут отправиться около 600 тысяч россиян, которые приобрели путевки на даты с 15 апреля по 1 июня.

Из-за сообщений о росте числа заражений коронавирусной инфекцией в Турции спрос на туры в эту страну упал более чем на четверть. По данным туроператоров, количество аннулированных путевок увеличилось в десятки раз.

