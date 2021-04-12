Названо число приобретенных путевок в Турцию на даты с 15 апреля по 1 июня

На отдых в Турцию не смогут отправиться около 600 тысяч россиян, которые приобрели путевки на даты с 15 апреля по 1 июня.

Ранее стало известно, что на этот период Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией.

Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, туры в Турцию на период с 15 апреля по 1 июня приобрели у крупнейших туроператоров примерно 500 тысяч россиян.

Однако если учитывать бронирование средних и нишевых туроператоров, которые переключились на продажи дорогих туров в Турцию из-за закрытия других направлений, было продано, по экспертной оценке, еще около 20% от объемов крупных туроператоров, то есть 100 тысяч путевок, уточнила Ломидзе в беседе с «Интерфаксом».

Ранее правительство поручило Ростуризму подготовить пакет мер для помощи купившим путевки в Турцию гражданам, включая финансовую поддержку, сообщает «РИА Новости». В частности, россиянам, которые приобрели туры до 1 июня, рекомендовали либо договориться с операторами об изменении страны отдыха, либо перенести сроки поездки.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Речь идет как о чартерных, так и о регулярных рейсах. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию.

Из-за сообщений о росте числа заражений коронавирусной инфекцией в Турции спрос на туры в эту страну упал более чем на четверть. По данным туроператоров, количество аннулированных путевок увеличилось в десятки раз.

