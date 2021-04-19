Для находящихся в Турции и Танзании россиян выпущены памятки

Пассажиры, находящиеся сейчас в Турции и Танзании, а также имеющие авиабилеты на рейсы в эти страны до 1 июня, могут воспользоваться памятками, опубликованными Росавиацией.

Из этих инструкций туристы, пребывающие в Турции, узнают, что им нужно делать, если они покупали билет самостоятельно или в рамках турпакета.

В случае, если билет был куплен самостоятельно, но турист хочет вернуться на родину раньше срока, ему следует обратиться в свою авиакомпанию для согласования переноса даты вылета и переоформления авиабилета. Это можно сделать либо через колл-центр, либо через официальный сайт.

Тем, у кого есть билеты в Турцию с датой вылета до 1 июня, рекомендовано обратиться в авиакомпанию, где они были приобретены. Там можно будет согласовать изменения сроков поездки, пункта назначения или возврата стоимости, сообщается на сайте ведомства.

Вернуться в Россию из Турции в ближайшее время смогут не все © pexels.com

Необходимый алгоритм действий указан и для туристов, находящихся в тех странах, куда они выехали самостоятельно или транзитом через Турцию.

Россиянам, находящимся в Танзании, также предложены варианты действий, касающиеся тех, кто купил билет самостоятельно или в турпакете.

Ранее Росавиация сообщила, что все российские авиакомпании сформировали график вывозных рейсов из Турции, где после ограничения авиасообщения остаются десятки тысяч россиян. Перевозчики готовы увеличить количество рейсов и взаимодействовать в рамках «манифеста прерванного полета» (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой).



Пока вернуться на вывозных рейсах из Турции на родину могут далеко не все россияне. В первую очередь это касается туристов, которые организовывали свои поездки самостоятельно. Кроме того, цены на авиабилеты выросли в несколько раз.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией до двух рейсов в неделю.

По данным Ассоциации туроператоров России, путевки на отдых в Турции на этот период приобрели около 600 тысяч россиян. Сейчас им рекомендовали либо договориться с операторами об изменении страны отдыха, либо перенести сроки поездки.

Потери туроператоров от ограничения авиасообщения предварительно оценивают минимум в 5 миллиардов рублей.