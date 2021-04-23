Остающиеся в Турции и Танзании россияне вернутся домой до 30 апреля

Практически все российские туристы, остающиеся сейчас в Турции и Танзании, смогут вернуться на родину до 30 апреля.

Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, в настоящее время на отдыхе в этих странах находятся менее 10 тысяч граждан РФ.

Она уточнила, что за минувшую неделю по линии туроператоров из Турции и Танзании вернулось 38 тысяч россиян.

«Сложностей с возвращением организованных туристов домой нет», — цитирует Догузову «РЕН ТВ».

Глава Ростуризма также рассказала, что в Россию уже вернулись более 28 тысяч самостоятельных туристов, отдыхавших в Турции, Танзании и других странах, в которые вылетали через Стамбул. Их доставили на вывозных рейсах российских и международных авиакомпаний.

Все российские туристы вернутся из Турции и Танзании до конца апреля © pexels.com

Ранее сообщалось, что пассажиры, находящиеся сейчас в Турции и Танзании, а также имеющие авиабилеты на рейсы в эти страны до 1 июня, могут воспользоваться памятками, опубликованными Росавиацией. Из этих инструкций туристы узнают, что им нужно делать, если они покупали билет самостоятельно или в рамках турпакета.

Напомним, Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией до двух рейсов в неделю.

По данным Ассоциации туроператоров России, путевки на отдых в Турции на этот период приобрели около 600 тысяч россиян. Сейчас им рекомендовали либо договориться с операторами об изменении страны отдыха, либо перенести сроки поездки.

Потери туроператоров от ограничения авиасообщения предварительно оценивают минимум в 5 миллиардов рублей.