Остающиеся в Турции и Танзании россияне вернутся домой до 30 апреля
- 23 апреля 2021, 18:13
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Практически все российские туристы, остающиеся сейчас в Турции и Танзании, смогут вернуться на родину до 30 апреля.
Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, в настоящее время на отдыхе в этих странах находятся менее 10 тысяч граждан РФ.
Она уточнила, что за минувшую неделю по линии туроператоров из Турции и Танзании вернулось 38 тысяч россиян.
«Сложностей с возвращением организованных туристов домой нет», — цитирует Догузову «РЕН ТВ».
Глава Ростуризма также рассказала, что в Россию уже вернулись более 28 тысяч самостоятельных туристов, отдыхавших в Турции, Танзании и других странах, в которые вылетали через Стамбул. Их доставили на вывозных рейсах российских и международных авиакомпаний.
Ранее сообщалось, что пассажиры, находящиеся сейчас в Турции и Танзании, а также имеющие авиабилеты на рейсы в эти страны до 1 июня, могут воспользоваться памятками, опубликованными Росавиацией. Из этих инструкций туристы узнают, что им нужно делать, если они покупали билет самостоятельно или в рамках турпакета.
Напомним, Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией до двух рейсов в неделю.
По данным Ассоциации туроператоров России, путевки на отдых в Турции на этот период приобрели около 600 тысяч россиян. Сейчас им рекомендовали либо договориться с операторами об изменении страны отдыха, либо перенести сроки поездки.
Потери туроператоров от ограничения авиасообщения предварительно оценивают минимум в 5 миллиардов рублей.
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