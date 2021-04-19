Футбольного судью Вилкова пожизненно отстранили от судейства

Арбитр Михаил Вилков больше не будет судить футбольные матчи в России.

Он пожизненно отстранен от судейства, сообщил глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

Поводом для такого решения стало назначение Вилковым пенальти в ворота гостей по ходу матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов», который завершился со счетом 4:1.

«Могу подтвердить. Решение с формулировкой „утрата доверия“. Получается, что он отстранен навсегда. По крайней мере, до тех пор, пока я возглавляю судейский комитет», — сказал Хачатурянц в интервью ТАСС.

В беседе с «РИА Новости» он напомнил, что в прошлом году Вилкова отстранили от судейства на девять игр и предупредили, что нельзя допускать серьезные ошибки, которые позволили бы вновь использовать в отношении него формулировку «утрата доверия».

Арбитр Михаил Вилков. © Станислав Красильников/ТАСС

Хачатурянц выразил надежду, что отстранение Вилкова будет сигналом для всех остальных арбитров. «Не знаю, что еще нужно будет делать, какие еще посылы давать судьям, чтобы они окончательно осознали, что нам нужны их профессиональные качества, а не игры вокруг игры», — подчеркнул он.

Глава судейского комитета отметил, что по итогам первой части чемпионата России из РПЛ были удалены судьи, получившие наиболее низкие оценки. Были претензии к их профессиональным качествам, однако Вилков — судья с большим опытом, и его ошибки становятся резонансными, заключил Хачатурянц.

Как писал ранее «Ридус», российский футбольный арбитр Сергей Лапочкин был отстранен от судейства на 90 дней по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). На этот срок ему запрещена какая-либо футбольная деятельность из-за возможного нарушения трех статей, одна из которых подразумевает в регламенте УЕФА участие или попытку участвовать в мошенничестве, активном или пассивном подкупе и (или) коррупции.

От судейства игр чемпионата России был также отстранен арбитр матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев. Ему даже пришлось удалить свои страницы в соцсетях из-за бурной реакции разъяренных болельщиков.

Напомним, Казарцев назначил два «липовых» пенальти в ворота хозяев поля, лишив их двух очков. «Спартак», и без того обиженный на судей за произвол в прошлом первенстве, отреагировал немедленно. Владелец клуба Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата.