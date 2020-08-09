«Спартаку» вновь пришлось играть против судей

«Чем „Спартак“ провинился перед судьями?» — примерно так звучал главный вопрос прошлого чемпионата России по футболу. Практически в каждой игре после паузы на коронавирус москвичей лишали честно забитых голов. В их ворота ставили сомнительные пенальти, а на нарушения в штрафной «красно-белых» арбитры закрывали глаза. Апофеозом стал полуфинал Кубка страны с «Зенитом». Уже после него возникли сомнения: а нужен ли вообще российский футбол, если в нем всегда побеждают футболисты в синем?

Казалось, что после такого скандала новый чемпионат начнется если не честно, то хотя бы аккуратно. Однако в первом же туре судья Василий Казарцев похоронил «Спартак» в домашней игре с «Сочи». Он назначил два крайне сомнительных одиннадцатиметровых в ворота хозяев. Причем второй — на последних минутах матча. Нарушение было настолько неочевидно, что подумалось: арбитр боится не успеть, ведь больше поводов «свистнуть» могут и не дать.

В итоге «Спартак», забивший два честных гола с игры, получил лишь одно очко за ничью. Спасибо, что засчитали гол Александра Соболева (хотя ВАР попытался его оспорить). Возможно, отменить в очередной раз совесть не позволила, ведь этот мяч нападающий посвятил недавно умершей маме. Однако желтую карточку за демонстрацию футболки с ее портретом судья игроку все же выписал.



Мнения специалистов по поводу решений арбитров были практически одинаковыми.

«В Москве есть река Яуза, и вот когда я увидел второй пенальти в ворота „Спартака“, то у меня была только одна мысль — этих людей, которые на матче работали с ВАР, надо просто взять, посадить в мешок и бросить в Яузу. Второй пенальти — это полное свинство, и это наш российский футбол. В прошлом году я не до конца понимал слова Федуна о заговоре против „Спартака“, но сейчас понимаю, что это просто убийство команды», — цитирует sports.ru слова бывшего нападающего «красно-белых» и сборной России Романа Павлюченко.

«Первого пенальти не было. Второго пенальти не было. Там нет нарушений правил! Это просто низкая квалификация Казарцева и ВАР», — сказал бывший арбитр Сергей Хусаинов. Он вслед за Валерием Карпиным решил процитировать слова знаменитого тренера Анатолия Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости».



По мнению бывшего голкипера сборной страны, «Спартака» и «Локомотива» Руслана Нигматуллина, «с таким судейством РПЛ можно закрывать прямо сейчас». «Это позор!» — сказал известный вратарь.

Стоит отметить сдержанность наученного горьким опытом прошлой дисквалификации тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Немец подчеркнул, что внутри команды «никогда не говорят о судьях». «Мы должны были забивать больше. Мы продолжаем двигаться вперед, у нас было много шансов забить», — сказал спартаковский наставник.

Однако вспоминая импульсивность Тедеско, можно представить, что творится в его душе. Видимо, человек начинает понимать, в какой чемпионат он попал. Уроки не проходят даром.

А вот главный тренер «Сочи» Владимир Федотов остался всем доволен. «Сложно говорить. То, что я видел, на мой взгляд, все закономерно. На матче был ВАР, и они просмотрели моменты и приняли решение», — заявил он в эфире МатчТВ. «Если судья поставил, значит, пенальти был», считает наставник сочинцев.

У многих в этот вечер возникли мысли о том, что «Спартаку» с таким судейством можно прекратить участие в чемпионате России. Об этом говорили и писали в соцсетях знаменитости и околофутбольные люди. Похоже, что так же думает и Леонид Федун — владелец команды.

«Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Да. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен „Спартак“, значит, не нужен», — приводит его слова sports.ru.

Вспоминая прошлый год, призывы «Спартака» судить его, как «Зенит», уже ничему не удивишься. Возможно, радикальные шаги действительно помогут что-то сделать с чемпионатом, который становится посмешищем.