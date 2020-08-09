найти ×
   
  • USD
    73.64
  • EUR
    87.17
СохранитьСохранено0
×

202384

«Спартаку» вновь пришлось играть против судей

Small a73d41983d
© Twitter ФК "Спартак"

© Twitter ФК "Спартак"

«Чем „Спартак“ провинился перед судьями?» — примерно так звучал главный вопрос прошлого чемпионата России по футболу. Практически в каждой игре после паузы на коронавирус москвичей лишали честно забитых голов. В их ворота ставили сомнительные пенальти, а на нарушения в штрафной «красно-белых» арбитры закрывали глаза. Апофеозом стал полуфинал Кубка страны с «Зенитом». Уже после него возникли сомнения: а нужен ли вообще российский футбол, если в нем всегда побеждают футболисты в синем?

Казалось, что после такого скандала новый чемпионат начнется если не честно, то хотя бы аккуратно. Однако в первом же туре судья Василий Казарцев похоронил «Спартак» в домашней игре с «Сочи». Он назначил два крайне сомнительных одиннадцатиметровых в ворота хозяев. Причем второй — на последних минутах матча. Нарушение было настолько неочевидно, что подумалось: арбитр боится не успеть, ведь больше поводов «свистнуть» могут и не дать.

«Убийца» «Спартака» Василий Казарцев

© Twitter

В итоге «Спартак», забивший два честных гола с игры, получил лишь одно очко за ничью. Спасибо, что засчитали гол Александра Соболева (хотя ВАР попытался его оспорить). Возможно, отменить в очередной раз совесть не позволила, ведь этот мяч нападающий посвятил недавно умершей маме. Однако желтую карточку за демонстрацию футболки с ее портретом судья игроку все же выписал.

Мнения специалистов по поводу решений арбитров были практически одинаковыми.

«В Москве есть река Яуза, и вот когда я увидел второй пенальти в ворота „Спартака“, то у меня была только одна мысль — этих людей, которые на матче работали с ВАР, надо просто взять, посадить в мешок и бросить в Яузу. Второй пенальти — это полное свинство, и это наш российский футбол. В прошлом году я не до конца понимал слова Федуна о заговоре против „Спартака“, но сейчас понимаю, что это просто убийство команды», — цитирует sports.ru слова бывшего нападающего «красно-белых» и сборной России Романа Павлюченко.

«Первого пенальти не было. Второго пенальти не было. Там нет нарушений правил! Это просто низкая квалификация Казарцева и ВАР», — сказал бывший арбитр Сергей Хусаинов. Он вслед за Валерием Карпиным решил процитировать слова знаменитого тренера Анатолия Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости».

По мнению бывшего голкипера сборной страны, «Спартака» и «Локомотива» Руслана Нигматуллина, «с таким судейством РПЛ можно закрывать прямо сейчас». «Это позор!» — сказал известный вратарь.

Стоит отметить сдержанность наученного горьким опытом прошлой дисквалификации тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Немец подчеркнул, что внутри команды «никогда не говорят о судьях». «Мы должны были забивать больше. Мы продолжаем двигаться вперед, у нас было много шансов забить», — сказал спартаковский наставник.

Однако вспоминая импульсивность Тедеско, можно представить, что творится в его душе. Видимо, человек начинает понимать, в какой чемпионат он попал. Уроки не проходят даром.

А вот главный тренер «Сочи» Владимир Федотов остался всем доволен. «Сложно говорить. То, что я видел, на мой взгляд, все закономерно. На матче был ВАР, и они просмотрели моменты и приняли решение», — заявил он в эфире МатчТВ. «Если судья поставил, значит, пенальти был», считает наставник сочинцев.

У многих в этот вечер возникли мысли о том, что «Спартаку» с таким судейством можно прекратить участие в чемпионате России. Об этом говорили и писали в соцсетях знаменитости и околофутбольные люди. Похоже, что так же думает и Леонид Федун — владелец команды.

«Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Да. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен „Спартак“, значит, не нужен», — приводит его слова sports.ru.

Вспоминая прошлый год, призывы «Спартака» судить его, как «Зенит», уже ничему не удивишься. Возможно, радикальные шаги действительно помогут что-то сделать с чемпионатом, который становится посмешищем.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Советы
10 способов необычно встретить Новый год
5711637читать позжечитаю позже
Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками
1985148806читать позжечитаю позже

главное


Общество
Приведут ли пандемия и депрессия к новой войне

Американский политолог делает прогноз.

7141468читать позжечитаю позже

Экология
Спутник и помет помогли найти новые колонии императорских пингвинов05 августа

Число активных мест размножения уязвимого вида в Антарктиде выросло до 61.

-2021008читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM