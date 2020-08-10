«Убийцу» «Спартака» отстранили от судейства и затравили в соцсетях

Скандально отсудивший воскресный матч «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев отстранен от судейства чемпионата России. Арбитр также удалил свои страницы в социальных сетях из-за массовой атаки разъяренных болельщиков.

Казарцев назначил два «липовых» пенальти в ворота хозяев поля, лишив их двух очков. «Спартак», и без того обиженный на судей за произвол в прошлом первенстве, отреагировал немедленно. Владелец клуба Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата.

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи тут же признал, что арбитр «к сожалению совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте». Однако «Спартаку», по всей видимости, одних этих слов теперь уже будет маловато.



Таких стремительных действий в отношении арбитров департамент судейства РФС, вероятно, еще не предпринимал. Как сообщил «Спорт-Экспресс», Казарцев уже отстранен от обслуживания матчей чемпионата. Будет проведено разбирательство и в отношении сидевшего на ВАР Алексея Еськова.

Как пишут СМИ, оба фигуранта скандала пройдут тест на детекторе лжи. Недавно с этой процедурой познакомился Сергей Лапочкин. Возможно, «Спартак» добьется и других изменений в судейских структурах, не исключено, что речь идет о высоких должностях.

Тем временем болельщики устроили «самосуд» над арбитром. В течение нескольких часов они обрушили тонны негатива на страницы Казарцева в соцсетях. Недавно судья опубликовал видеозапись с двумя своими сыновьями. Под ней фанаты и рассказали все, что думают по поводу работы на матче «Спартак» — «Сочи».

Казарцев стремительно удалил свои аккаунты в Facebook и Instagram. Возможно, в целях безопасности, поскольку встречались и серьезные угрозы.



В прошлом чемпионате «Спартак» уже обращался к департаменту судейства РФС. Но похоже, что открытые письма — пустая трата времени в таких случаях. Ждем новых шагов Леонида Федуна.