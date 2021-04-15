УЕФА отстранил футбольного судью Лапочкина на 90 дней

Российский футбольный арбитр Сергей Лапочкин отстранен от судейства на 90 дней по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На этот срок ему запрещена какая-либо футбольная деятельность из-за возможного нарушения статей 11.2 (а), 12.2 (а) и 12.2 (d).

Первая из этих статей подразумевает в регламенте УЕФА участие или попытку участвовать в мошенничестве, активном или пассивном подкупе и (или) коррупции.

В статье 12.2 (a) говорится о незаконном или намеренном влиянии на ход и (или) результат матча или соревнования с целью получения преимущества для себя или третьих лиц.

Статья 12.2 (d) касается деятельности, направленной на оказание влияния незаконным или ненадлежащим образом на ход и (или) результат матча или соревнования, сообщает служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Сергей Лапочкин. © Сергей Фадеичев/ТАСС

Отмечается, что РФС оказывает полное содействие в расследовании.

Ранее от судейства игр чемпионата России был отстранен арбитр матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев. Ему даже пришлось удалить свои страницы в соцсетях из-за бурной реакции разъяренных болельщиков.

Напомним, Казарцев назначил два «липовых» пенальти в ворота хозяев поля, лишив их двух очков. «Спартак», и без того обиженный на судей за произвол в прошлом первенстве, отреагировал немедленно. Владелец клуба Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата.