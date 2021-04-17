Чешская полиция объявила в розыск россиян Боширова и Петрова

В Чехии объявлены в розыск граждане РФ Руслан Боширов и Александр Петров, которые подозреваются британскими властями в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщается в Twitter чешской полиции, указанных россиян разыскивают в связи с расследованием «обстоятельств серьезного преступления».

К посту прилагаются их фотографии.

Чешские правоохранители полагают, что в октябре 2014 года Боширов и Петров должны были находиться сначала в Праге, а затем в Моравско-Силезской и Злинской областях Чехии.

В сообщении также утверждается, что они использовали как минимум по два удостоверения личности, в том числе паспорта граждан РФ на имя Александра Петрова и Руслана Боширова, а также молдавский паспорт на имя Николая Попы и таджикский паспорт на имя Руслана Табарова.

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, россияне якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года, сообщает Reuters. Предположительно, тогда взорвались 10 тысяч килограммов боеприпасов, в том числе и ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина инцидента не оглашалась, но, по предварительным данным, взрывы могли быть вызваны халатностью рабочих.

При этом именно с этим взрывом связывают высылку 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которых объявили офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ.

Напомним, 4 марта 2018 года на скамейке в Солсбери были найдены без сознания экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания и ее союзники утверждают, что Скрипали пострадали от яда «Новичок», который был разработан еще в СССР, и возлагают ответственность за атаку на российские спецслужбы.

Исполнителями покушения на убийство Скрипалей Королевская прокурорская служба Великобритании назвала граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, после чего они стали объектом пристального внимание прессы.

Москва отрицает все обвинения, а Петров и Боширов дали интервью в котором заявили, что являются «бизнесменами средней руки» и никак не связаны с российской разведкой. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, США и их союзники ввели за инцидент в Солсбери против России санкции.

