Глава МИД Чехии сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов

Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ в Праге.

По утверждению местных спецслужб, эти российские дипломаты являются офицерами разведки.

Об этом заявил глава МВД Чехии Ян Гамачек, также временно исполняющий обязанности министра иностранных дел.

«Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что 18 сотрудников посольства РФ должны покинуть Чехию в течение 48 часов, пишет ФАН.

По информации Reuters, премьер-министр Чехии утверждает, что российские разведчики могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

Ранее МИД Украины объявил о высылке российского дипломата. Так министерство отреагировало на решение России выслать украинского консула в Петербурге.

Напомним, консул Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан сотрудниками ФСБ при получении от гражданина РФ закрытой информации из баз российских правоохранительных органов. В результате ему было предписано покинуть Россию в течение ближайших 72 часов. ФСБ опубликовала видео задержания Сосонюка в кафе в момент получения электронного устройства.

