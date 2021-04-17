найти ×
   
  • USD -1.43
    75.55
  • EUR -1.77
    90.46
СохранитьСохранено0
×

004894

Глава МИД Чехии сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов

Small f1a6d446e0
© AP/TASS

© AP/TASS

Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ в Праге.

По утверждению местных спецслужб, эти российские дипломаты являются офицерами разведки.

Об этом заявил глава МВД Чехии Ян Гамачек, также временно исполняющий обязанности министра иностранных дел.

«Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что 18 сотрудников посольства РФ должны покинуть Чехию в течение 48 часов, пишет ФАН.

По информации Reuters, премьер-министр Чехии утверждает, что российские разведчики могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

Ранее МИД Украины объявил о высылке российского дипломата. Так министерство отреагировало на решение России выслать украинского консула в Петербурге.

Напомним, консул Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан сотрудниками ФСБ при получении от гражданина РФ закрытой информации из баз российских правоохранительных органов. В результате ему было предписано покинуть Россию в течение ближайших 72 часов. ФСБ опубликовала видео задержания Сосонюка в кафе в момент получения электронного устройства.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Юмор
«Стой, говорю»: кот вцепился в ребенка и развеселил его
7020968читать позжечитаю позже
Животные
«Хочу всегда быть рядом»: кот заменил ребенку плюшевого мишку
15011215читать позжечитаю позже

главное


Космос
Зонд InSight зафиксировал на Марсе еще два сейсмических толчка

Они произошли в самом "молодом" вулканическом районе.

-404657читать позжечитаю позже

Экология
Будет ли на Земле новый ледниковый период: ученые нашли ключ к ответу14 января

Глобальное потепление способно «сломать» привычный механизм смены климатических циклов.

507141читать позжечитаю позже