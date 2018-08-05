Трамп ввел против России второй пакет санкций по делу Скрипалей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за инцидент в британском Солсбери, где нервно-паралитическим ядом были отправлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также граждане Великобритании.

«Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за применение химического оружия в 2018 году при нападении на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь», — сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

Издание отмечает, что «Трамп не хотел противодействовать президенту России Владимиру Путину», но был вынужден ввести санкции из-за давления со стороны Конгресса. Подробности указа и конкретное содержания второго пакета санкций не приводятся.

Первая часть санкций по делу Скрипалей против России была введена в конце августа 2018 года. О том, что администрация президента Дональда Трампа намеревается ввести вторую часть санкций, Госдепартамент объявил еще в начале декабря 2018 года. После этого Министерство финансов США расширило санкции против российских СМИ и сотрудников ГРУ.

Ранее сообщалось, что вторая часть санкций может включать в себя возможность дальнейшего понижения уровня двусторонних дипотношений между Россией и США вплоть до их приостановки, запрет экспорта в Россию любых американских товаров, кроме продовольствия, и импорта российских товаров в Штаты, а также запрет на полеты в США самолетов российских авиакомпаний.

Напомним, 4 марта 2018 года на скамейке в Солсбери были найдены без сознания экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания и ее союзники утверждают, что Скрипали пострадали от яда «Новичок», который был разработан в СССР в 70-х годах, и возлагают ответственность за атаку на Россию. Исполнителями покушения на убийство Лондон называет граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Москва отрицает все обвинения, как и сами Петров и Боширов.

