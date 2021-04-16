«Аура»: Мясников назвал неожиданный симптом инсульта

Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что предвестником инсульта может быть мигрень вместе со странным предчувствием, называемым «аурой».

По его словам, иногда перед сильным приступом мигрени начинаются некие видения, возможно, запахи и звуки, а также появляется странный свет. «Вот эта вот „аура“, то есть вы чувствуете, что сейчас начнется приступ», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

«Вот если у вас мигрень с аурой, она может закончиться и инсультом, в том числе», — цитирует Мясникова «РИА Новости».

Он уточнил, что женщинам стоит особенно внимательно прислушиваться к таким симптомам.

Кроме того, врач перечислил факторы риска, вызывающие предрасположенность к инсульту. Среди них — полнота, артериальная гипертония, а также повышенный уровень сахара в крови и холестерин.

Ранее Мясников назвал восемь заболеваний, причиной которых может стать гипертония. Он отметил, что эта болезнь — одна из самых распространенных, поскольку, по современным нормам, показатели давления 130/90 уже считаются гипертонией. В связи с этим врач рекомендовал серьезно относиться к гипертонии и правильно ее лечить, так как она может привести к очень тяжелым последствиям.

Он также рассказал, какой вирус может провоцировать развитие рака, и предупредил о последствиях вируса, поразившего почти 95% людей.