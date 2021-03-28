Мясников рассказал, какой вирус может провоцировать развитие рака

Причиной возникновения рака может стать вирус папилломы человека, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

В эфире телеканала «Россия 1» он напомнил, что несколько лет назад японские ученые заявили, что рак шейки матки, которым страдали и страдают миллионы женщин, является инфекционной болезнью.

Мясников сообщил, что влияние на слизистые способны оказывать около 50 видов вируса папилломы человека.

Ряд этих изменений может оказаться очень значительным и привести к возникновению рака, приводит слова врача ФАН.

Он также объяснил, что проникая в клетку, вирус провоцирует изменение ее ДНК и вызывает мутации. В результате клетка может стать раковой.

По мнению Мясникова, вирус папилломы человека может вызвать развитие рака горла, шеи и головы, а также спровоцировать рак полового члена у мужчин.

Чтобы предотвратить эти заболевания, телеведущий посоветовал делать прививки и регулярно посещать врачей. Он подчеркнул, что вакцина направлена на борьбу почти со всеми онкогенными типами инфекции, пишет издание.

Ранее Мясников назвал главные факторы, которые провоцируют развитие онкологических заболеваний, и предупредил о последствиях вируса, поразившего почти 95% людей.

Он также рассказал о последствиях инфицирования вирусом герпеса человека четвертого типа. По его словам, чаще всего им заражаются в детстве, и могут ничего не знать об этом, так как он не проявляет себя. Однако в дальнейшем вирус может спровоцировать развитие таких болезней как лимфома, лейкоз, рак головы и шеи, а также влиять на развитие рассеянного склероза.

