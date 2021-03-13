Мясников предупредил о последствиях вируса, поразившего почти 95% людей

Вирус Эпштейна — Барр уже поразил 95% населения мира, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, большинство людей заражаются этим вирусом герпеса человека четвертого типа еще в детстве.

В дальнейшем эта инфекция обычно проявляется из-за ослабления иммунитета у людей в возрасте, добавил он.

В эфире телеканала «Россия 1» Мясников рассказал, что, активируясь, вирус вызывает лимфомы, лейкозы, рак головы и шеи, а также влияет на развитие рассеянного склероза.

«То есть это уже серьезно, это вирус, который ведет к очень многим онкологическим заболеваниям», — цитирует врача «360».

При этом телеведущий отметил, что в течение жизни вирус может вовсе не проявляться при условии сохранения иммунного барьера. Для этого необходимо придерживаться здорового образа жизни, минимизировать стресс, а также следить за сном и питанием, подчеркнул он.

Ранее Мясников заявил, что бесконтрольное употребление «таблеток под язык» может нанести непоправимый вред здоровью. По его словам, эти препараты нередко приводит к инфарктам, инсультам и острой почечной недостаточности.

Он также предупредил об опасности, которую таят в себе биологически активные добавки (БАД). По его словам, некоторые из них содержат гормоны и даже запрещенные вещества.

Тем же, кто уверен в своей склонности к метеозависимости, Мясников рекомендовал в первую очередь научиться игнорировать «плохую» погоду и находить занятия, помогающие отвлечься от «дождика за окном».