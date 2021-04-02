Мясников перечислил наихудшие последствия гипертонии

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал восемь заболеваний, причиной которых может стать гипертония.

В эфире канала «Россия 1» он отметил, что эта болезнь — одна из самых распространенных, поскольку, по современным нормам, показатели давления 130/90 уже считаются гипертонией.

Мясников рекомендовал серьезно относиться к гипертонии и правильно ее лечить, так как она может привести к очень тяжелым последствиям.

Он объяснил, что высокое давление часто вызывает инфаркт и инсульт, а также значительно повышает риск возникновения сосудистой деменции и болезни Альцгеймера.

Кроме того, врач предупредил, что гипертония может привести и к мерцательной аритмии, которая, в свою очередь, часто увеличивает риск тромбообразования и ишемического инсульта. Вдобавок, гипертония вызывает ишемическую кардиомиопатию, эректильную дисфункцию и почечную недостаточность.

Мясников подчеркнул, что проблемы могут возникнуть как у тех, кто не лечит гипертонию, а также у тех, кто лечит, но не теми лекарствами. «Если у вас неконтролируемое давление, значит, вы или принимаете не те лекарства, или не в той дозе, или не в той комбинации, или не в то время», — цитирует его «РИА Новости».

По словам телеведущего, проблема заключается в том, что люди часто не ощущают высокого давления. «Важно следить за ситуацией и выбирать адекватное лечение», — заключил он.

Ранее Мясников рассказал, какой вирус может провоцировать развитие рака.

Он также назвал главные факторы, которые провоцируют развитие онкологических заболеваний, и предупредил о последствиях вируса, поразившего почти 95% людей.

