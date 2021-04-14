Эксперт оценил решение Арбитражного суда Москвы по поводу Google

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск телеканала «Царьград» к IT- корпорации Google по поводу блокировки аккаунта СМИ в YouTube.

Ранее в Google пояснили, что аккаунт «Царьграда» был заблокирован в связи с американским «законом о санкциях и нарушением правил торговли».

Теперь московский суд обязал Google восстановить доступ «Царьграда» к аккаунту на платформе YouTube, а также возобновить действие договора о монетизации данного аккаунта. В случае неисполнения решения суда IT-корпорации грозит прогрессивная неустойка: в первые сутки ее сумма составит 100 тысяч рублей, вторые — 200 тысяч, третьи — 400 тысяч, четвертые — 800 тысяч рублей.

«Дело носит прецедентный характер как для России, так и в глобальном масштабе. Впервые российский суд обязал компанию-резидента страны, применившей санкции, исполнять договор, от исполнения которого она отказалась вследствие санкций. Иными словами, суд признал санкции противоречащими публичному порядку РФ применительно к поведению иностранной компании», — прокомментировал управляющий партнер ART DE LEX



Очевидно, что действия Google против «Царьграда» политически мотивированы, — заявил в интервью ridus.ru директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСиМ) Владимир Зыков. — И Google, преследуя те или иные политические цели, может, конечно, попытаться проигнорировать решение российского суда. Штрафные санкции, озвученные арбитражным судом, несопоставимы с теми доходами, которые компания Google получает на территории России. Поэтому, конечно, российские власти должны продолжать активную работу над актуализацией нашего национального законодательства в сфере IT. Государство обязано защищать своих граждан и предприятия от произвола зарубежных цифровых корпораций.

Удовлетворение иска «Царьграда» может послужить хорошим примером для прочих российских СМИ и организаций, которые пострадали от произвола Google и других иностранных IT-компаний, добавил Зыков.

«Это возмутительно, когда цифровые компании, получающие прибыль в России, отказываются уважать российское законодательство и отдают приоритет законам другой страны», — заключил эксперт.

В июле прошлого года также был заблокирован YouTube-канал «Ридуса». Наша редакция имеет основания полагать, что блокировка случилась благодаря политически мотивированным жалобам со стороны украинских пользователей. На YouTube-канале издания неоднократно размещались видеозаписи, касающиеся украинской тематики. В частности, речь идет о видео из зала суда над боевиком из Украины Виталием Маркивым в Италии, который получил 24 года тюрьмы за убийство журналистов в Донбассе, а еще об интервью главы финской делегации в ПАСЕ, депутата парламента страны Киммо Кильюнена о том, когда Крым могут признать частью России.



Ранее член Общественной палаты РФ, директор «Лиги Безопасного Интернета» Екатерина Мизулина рассказала в интервью ridus.ru, что в 2020 году в России был принят законопроект, согласно которому Роскомнадзор получил дополнительные полномочия по защите прав наших пользователей.

«Ведомство теперь может потребовать от компаний восстановления аккаунтов. А если платформы откажутся исполнять эти требования, то Роскомнадзор вправе их заблокировать или замедлить им трафик на территории РФ», — сказала Мизулина.