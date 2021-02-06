Как заставить Google уважать право российских СМИ на свободу слова

Российский арбитражный суд готовится к рассмотрению иска телеканала «Царьград» к американской транснациональной IT-корпорации Google.

Причиной разбирательства стала блокировка аккаунта телеканала на YouTube в июле 2020 года. Google объяснил это тем, что учетная запись «Царьграда» нарушает законодательство о международных санкциях, под которыми сегодня находится владелец телеканала Константин Малофеев.

Руководство «Царьграда» настаивает на восстановлении аккаунта и выплате неустойки со стороны Google в размере 100 тысяч рублей за каждый день просрочки, если компания откажется исполнять решения суда.

Google хочет, чтобы судебный процесс проходил не в Москве, а в Лондоне, поскольку, согласно корпоративным правилам компании, исковые вопросы должны рассматриваться по месту нахождения ответчиков.

Компания обратилась с соответствующим ходатайством в арбитражный суд Москвы, однако тот отказал в удовлетворении требования Google. Суд сослался на статью 248.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в которой говорится об исключительной компетенции российской Фемиды по делам с участием лиц, находящихся под санкциями.



«Царьград» — не единственное российское СМИ, которое столкнулось с цензурой американских IT-гигантов, рассказала в интервью ridus.ru член Общественной палаты РФ, директор «Лиги Безопасного Интернета» Екатерина Мизулина.

«В прошлом году было много подобных случаев ущемление прав российских пользователей и СМИ с помощью блокировок и непонятных правил модерации. Тогда же был принят законопроект, согласно которому Роскомнадзор получил дополнительные полномочия по защите прав наших пользователей. Ведомство теперь может потребовать от компаний восстановления аккаунтов. А если платформы откажутся исполнять эти требования, то Роскомнадзор вправе заблокировать или замедлить им трафик на территории РФ», — заявила Мизулина.

Российским властям нужно продолжать настаивать на открытии в нашей стране официальных представительств IT-корпораций, чтобы граждане РФ и юридические лица имели возможность отстаивать свои интересы в отечественных судах.

Подобная практика существует в Германии, Турции и других странах. То же самое нужно сделать и в России, поскольку мы, по сути, оказались в условиях двойных стандартов. Для России, значит, одни правила, а для США, например, другие. Это вызывает недоумение, потому что цифровые компании получают у нас огромную прибыль, но при этом не выполняют требования нашего законодательства, — заключила Екатерина Мизулина.

В июле прошлого года также был заблокирован YouTube-канал «Ридуса». Наша редакция имеет основания полагать, что блокировка случилась благодаря политически мотивированным жалобам со стороны украинских пользователей. На YouTube-канале издания неоднократно размещались видеозаписи, касающиеся украинской тематики. В частности, речь идет о видео из зала суда над боевиком из Украины Виталием Маркивым в Италии, который получил 24 года тюрьмы за убийство журналистов в Донбассе, а еще об интервью главы финской делегации в ПАСЕ, депутата парламента страны Киммо Кильюнена о том, когда Крым могут признать частью России.