Без объяснения причин заблокирован YouTube-канал «Ридуса»

Google без объяснения причин заблокировал YouTube-канал «Ридуса».

Редакция «Ридуса» имеет основания полагать, что причиной блокировки могли стать политически мотивированные жалобы украинских пользователей.

В последние дни на YouTube-канале «Ридуса» были опубликованы видеозаписи, в том числе эксклюзивные, касающийся украинской темы. Среди них — видео из зала суда над украинским боевиком Виталием Маркивым в Италии, который получил 24 года тюрьмы за убийство журналистов в Донбассе, а также интервью «Ридусу» главы финской делегации в ПАСЕ, депутата парламента страны Киммо Кильюнена о том, когда Крым могут признать частью России.

Ранее «Ридус» рассказывал о внезапной блокировке медиапроекта RT In the Now в социальной сети Facebook.