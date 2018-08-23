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Без объяснения причин заблокирован YouTube-канал «Ридуса»

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© Коллаж/Ridus

© Коллаж/Ridus

Google без объяснения причин заблокировал YouTube-канал «Ридуса».

Редакция «Ридуса» имеет основания полагать, что причиной блокировки могли стать политически мотивированные жалобы украинских пользователей.

В последние дни на YouTube-канале «Ридуса» были опубликованы видеозаписи, в том числе эксклюзивные, касающийся украинской темы. Среди них — видео из зала суда над украинским боевиком Виталием Маркивым в Италии, который получил 24 года тюрьмы за убийство журналистов в Донбассе, а также интервью «Ридусу» главы финской делегации в ПАСЕ, депутата парламента страны Киммо Кильюнена о том, когда Крым могут признать частью России.

Ранее «Ридус» рассказывал о внезапной блокировке медиапроекта RT In the Now в социальной сети Facebook.

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