Опубликовано видео из зала суда над украинским наемником в Италии

«Ридус» публикует видеозапись судебного заседания в городе Павия, на котором к 24 годам лишения свободы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году был приговорен член украинского добровольческого батальона Виталий Маркив.

Во время суда защита Виталия Маркива настаивала на его полной невиновности, сам он также не признал свою вину, а в последнем слове заявил, что является украинским военным и патриотом своей страны.

Комментируя приговор суда, президент ассоциации журналистов Ломбардии Паоло Перучини напомнил, что Андреа Роккелли отправился на Донбасс для получения объективной информации о вооруженном конфликте, в то время как Киев развернул пропагандистскую кампанию, которая была нацелена, в том числе, на аудиторию в европейских странах.

«Именно потому, что там возникла опасная ситуация, журналисты и едут туда, чтобы понять, что происходит», — подчеркнул Перучини, выразив категорическое неприятие насилия в отношении сотрудников СМИ.

Суд над Маркивом вызвал ярость в среде украинских националистов. После оглашения приговора лидер запрещенной РФ украинской экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош призвал отомстить Италии. «Давайте „упакуем“ с десяток итальянцев, которые, время от времени, приезжают к нам в Украину», — написал Ярош в Facebook. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре добиться возвращения Маркива на родину.

Напомним, итальянский журналист Андреа Роккелли и его российский коллега Андрей Миронов погибли в районе Славянска Донецкой области в мае 2014 года в результате гранатометного обстрела грузовика с эмблемой Красного Креста, который перевозил раненых. Их смерть вызвала большой общественный резонанс. Расследовать преступление и наказать виновных от Киева требовали Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие европейские организации. 30 июня 2017 года Маркив был арестован в Болонье.

В мае 2014 года специальный корреспондент «Ридуса» в Донбассе Андрей Краснощеков пообщался с раненным и контуженым таксистом, который подвозил погибших журналистов. Таксист рассказал, что по представителей прессы открыли огонь из автоматов и минометов, когда когда они вышли из машины с поднятыми руками.