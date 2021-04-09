«Подхватить и развить»: чего ждать жителям Ульяновской области от Русских

В четверг, 8 апреля, глава Ульяновской области Сергей Морозов ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Алексей Русских, который является слушателем так называемой Школы губернаторов — четвертого потока программы кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС.

«Что касается Сергея Морозова, то 16 лет его нахождения на посту губернатора — это очень много. Я не берусь говорить, что Ульяновская область при Морозове была самым проблемным регионом, но определенные трудности там, конечно же, есть. Кроме того, наблюдается и негативное отношение к Сергею Морозову со стороны населения. Так что его отставка вполне логична. Есть надежда, что у Алексея Русских получится регион подхватить и развить. Он участник Школы губернаторов, где людей обучают современным управленческим навыкам», — прокомментировала политконсультант Алена Август.

Назначение Русских — это абсолютно «новый подход к подбору кадров на руководящие должности», добавила эксперт.

Сейчас много говорят о партийной принадлежности Алексея Русских. Он, как известно, является сторонником КПРФ. Однако в федеральном центре на партийную принадлежность не смотрят. Выбор кандидатур осуществляется совершенно по другим принципам. Приоритетом является умение управлять. Каждый регион — прежде всего экономика. А всевозможные политические споры — это вторично. Если обычные граждане сыты и довольны, то никаких политических обострений, как правило, не бывает, — заключила Алена Август.

Как уже писал «Ридус», в 2007—2018 годах Алексей Русских был членом ЦК КПРФ и депутатом Госдумы от КПРФ, а с 2018 года являлся членом Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Московской области.

Также сообщалось, что в отставку подал глава Тувы Шолбан Кара-оол. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Владислав Ховалыг, который с 2008 по 2018 год занимал пост мэра Кызыла.

