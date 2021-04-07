найти ×
   
  • USD
    77.77
  • EUR
    92.33
СохранитьСохранено0
×

101814

Эксперт: назначение Ховалыга — продолжение обновления корпуса управленцев

Small f632c44589
Рабочая встреча президента Владимира Путина с Владиславом Ховалыгом. © kremlin.ru

Рабочая встреча президента Владимира Путина с Владиславом Ховалыгом. © kremlin.ru

Назначение Владислав Ховалыга на должность врио губернатора Республики Тыва — продолжение курса на обновление корпуса государственных управленцев. Об этом сообщила в интервью ridus.ru политолог Анна Федорова.

В этой связи очень важно отметить, что Ховалыг является слушателем четвертого потока Школы губернаторов. Через эту школу проходят люди с современными управленческими компетенциями. Так что от Владислава Ховалыга, я думаю, следует ожидать принципиально новых подходов к управлению регионом, — отметила Федорова.

Она напомнила, что ранее Владислав Ховалыг работал мэром Кызыла. По мнению Федоровой, «он очень хорошо знает Республику Тыву и понимает местную специфику».

Как уже писал ridus.ru, Владислав Ховалыг родился в 1967 году в селе Тээли Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва. С 2008 по 2018 год занимал пост мэра Кызыла, до этого был министром земельных и имущественных отношений региона. С ноября 2018 года Ховалыг работал в должности генерального директора АО «Тываэнергосбыт» (входит в «Россети»).

Указ президента России Владимира Путина о назначении Ховалыга врио губернатора Республики Тыва был опубликован в среду, 7 апреля, на сайте Кремля.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Как выработать личную стратегию вакцинации от COVID-19
-507617читать позжечитаю позже
Интернет
Мнение экспертов: стоит ли использовать VPN-сервисы для выхода в Twitter
-205543читать позжечитаю позже

главное


Космос
Зонд InSight зафиксировал на Марсе еще два сейсмических толчка

Они произошли в самом "молодом" вулканическом районе.

-504507читать позжечитаю позже

Космос
Российские ученые выяснили, что бактерии могут путешествовать в космосе02 марта

Микроорганизмы способны вырабатывать защиту от негативных факторов.

-1010780читать позжечитаю позже