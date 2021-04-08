Коммуниста из «школы губернаторов» назначили вместо Морозова

Временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области назначен Алексей Русских.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее стало известно об отставке главы региона Сергея Морозова. По его словам, он принял такое решение, чтобы баллотироваться в Госдуму.

В 2007—2018 годах Русских был членом ЦК КПРФ и депутатом Госдумы от КПРФ, а с 2018 года является членом Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Московской области.

Он также является слушателем четвертого потока в так называемой «школе губернаторов».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Алексей Русских сейчас проходит обучение в числе слушателей четвертого потока программы кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС. Итого уже 39 выпускников и слушателей программы кадрового резерва, которую зачастую еще называют «школой губернаторов», в настоящее время занимают должности глав регионов России. Такая динамика говорит о том, что участники программы в ходе обучения получают и развивают необходимые для управленцев навыки: умеют формулировать стратегические приоритеты в работе, применять современные инструменты для достижения целей, эффективно работать в команде, — так прокомментировал новое назначение директор ВШГУ Алексей Комиссаров.

«До назначения Алексей Русских являлся сенатором Совета Федерации, членом КПРФ, — отметил Комиссаров. — Возможность объединять на одной площадке людей разных позиций — одна из особенностей „школы губернаторов“».

Как писал ранее ridus.ru, пользователи Сети обрадовались, что впервые за 16 лет Ульяновскую область возглавит кто-то другой.



Также сообщалось, что в отставку подал глава Тувы Шолбан Кара-оол. Временно исполняющим обязанности руководителя региона стал Владислав Ховалыг, который с 2008 по 2018 год занимал пост мэра Кызыла. По версии «Минченко консалтинг», в ближайшее время своего поста может лишиться и глава Северной Осетии — Алании Вячеслав Битаров, попавший в «красную» зону (риск увольнения) в рейтинге политической устойчивости губернаторов.

