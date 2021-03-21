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В Молдавии вандалы снесли обелиск советским воинам

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© Facebook.com

© Facebook.com

Обелиск воинам 2-го кавалерийского корпуса Красной армии, установленный еще в советские времена в окрестностях молдавского села Иванча, был разрушен вандалами.

Об этом сообщил председатель объединяющего неправительственные организации Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

По его словам, в год 80-летия начала Великой Отечественной войны вандалы разрушили памятник советским воинам, погибшим в 1941 году.

На своей странице в Facebook он рассказал, что штык из нержавеющей стали вандалы решили спилить на металлолом.

Петрович отметил, что на месте происшествия уже работает полиция, а органы местной власти оповещены об акте вандализма. К своему посту он приложил фотографии спиленного под основание и рухнувшего на землю обелиска.

© Facebook.com

© Facebook.com

Как отмечает ТАСС, подобные инциденты происходят в Молдавии регулярно. К такому варварскому отношению к памятникам павшим в годы Великой Отечественной войны призывают некоторые политики, выступающие за вхождение республики в состав Румынии и присоединение к НАТО.

Примечательно, что полиции еще ни разу не удавалось поймать вандалов. В свою очередь МИД РФ выразил озабоченность в связи с подобными инцидентами.

Ранее сообщалось, что вандалы облили краской мемориальную доску герою Великой Отечественной войны маршалу Георгию Жукову в Одессе.

До этого в Харькове националисты повалили наземь установленный возле Дворца спорта бюст маршалу Жукову. Позже было опубликовано видео, запечатлевшее акт вандализма.

Кроме того, на памятнике советским воинам, освободившим Ригу от немецко-фашистских захватчиков, вандалы написали слово «оккупанты».

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