В Молдавии вандалы снесли обелиск советским воинам
- 21 марта 2021, 18:24
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Обелиск воинам 2-го кавалерийского корпуса Красной армии, установленный еще в советские времена в окрестностях молдавского села Иванча, был разрушен вандалами.
Об этом сообщил председатель объединяющего неправительственные организации Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
По его словам, в год 80-летия начала Великой Отечественной войны вандалы разрушили памятник советским воинам, погибшим в 1941 году.
На своей странице в Facebook он рассказал, что штык из нержавеющей стали вандалы решили спилить на металлолом.
Петрович отметил, что на месте происшествия уже работает полиция, а органы местной власти оповещены об акте вандализма. К своему посту он приложил фотографии спиленного под основание и рухнувшего на землю обелиска.
Как отмечает ТАСС, подобные инциденты происходят в Молдавии регулярно. К такому варварскому отношению к памятникам павшим в годы Великой Отечественной войны призывают некоторые политики, выступающие за вхождение республики в состав Румынии и присоединение к НАТО.
Примечательно, что полиции еще ни разу не удавалось поймать вандалов. В свою очередь МИД РФ выразил озабоченность в связи с подобными инцидентами.
Ранее сообщалось, что вандалы облили краской мемориальную доску герою Великой Отечественной войны маршалу Георгию Жукову в Одессе.
До этого в Харькове националисты повалили наземь установленный возле Дворца спорта бюст маршалу Жукову. Позже было опубликовано видео, запечатлевшее акт вандализма.
Кроме того, на памятнике советским воинам, освободившим Ригу от немецко-фашистских захватчиков, вандалы написали слово «оккупанты».
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