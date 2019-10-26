СМИ сообщили об осквернении памятника воинам-освободителям в Риге

На памятнике советским воинам, освободившим Ригу от немецко-фашистских захватчиков, вандалы написали слово «оккупанты», сообщает BNS.

В настоящее время правоохранительные органы расследует факт причинения ущерба чужому имуществу, сообщили агентству в полиции самоуправления латвийской столицы.

При этом госполиция не располагает информацией о конкретном нарушении, но приняла во внимание полученный сигнал и займется выяснением обстоятельств произошедшего, приводит BNS слова представителя ведомства.

По информации агентства ЛЕТА, вандалы нанесли на памятник надпись «оккупанты» на латышском языке.

Ранее мэр Риги резко раскритиковал идею сноса мемориала воинам-освободителям. До этого петиция по сносу монумента собрала более 10 тысяч подписей жителей Латвии, после чего поступила в Сейм. Парламент ее поддержал и направил на рассмотрение в комиссию по иностранным делам и комиссию по образованию, культуре и науке.

Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков был открыт в 1985 году. Националисты не раз призывали снести его, неоднократно оскверняли, а в 1997 году попытались взорвать.