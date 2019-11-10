Вандалы облили краской мемориальную доску маршалу Жукову в Одессе

В ночь на воскресенье, 10 ноября неизвестные облили красной краской мемориальную доску маршалу Георгию Жукову в Одессе.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook общественная организация «Всеукраинская люстрация Одесса».

Она также опубликовала фотографии, на одной из которых два человека в балаклавах позируют на фоне мемориальной доски Жукову, облитой краской из баллончика. Кроме того, вандалы написали на доске слово «кат», что в переводе с украинского языка означает «палач».

Как сообщал «Ридус», в начале июня в Харькове националисты повалили наземь установленный возле Дворца спорта бюст герою Великой Отечественной войны маршалу Георгию Жукову. Это было сделано в знак протеста против проходящего сегодня учредительного съезда партии «Доверяй делам».

Позже было опубликовано видео, запечатлевшее акт вандализма.