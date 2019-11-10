Вандалы облили краской мемориальную доску маршалу Жукову в Одессе
- 10 ноября 2019, 18:59
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В ночь на воскресенье, 10 ноября неизвестные облили красной краской мемориальную доску маршалу Георгию Жукову в Одессе.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook общественная организация «Всеукраинская люстрация Одесса».
Она также опубликовала фотографии, на одной из которых два человека в балаклавах позируют на фоне мемориальной доски Жукову, облитой краской из баллончика. Кроме того, вандалы написали на доске слово «кат», что в переводе с украинского языка означает «палач».
Как сообщал «Ридус», в начале июня в Харькове националисты повалили наземь установленный возле Дворца спорта бюст герою Великой Отечественной войны маршалу Георгию Жукову. Это было сделано в знак протеста против проходящего сегодня учредительного съезда партии «Доверяй делам».
Позже было опубликовано видео, запечатлевшее акт вандализма.
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