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Минздрав Австрии объявил о начавшейся в стране третьей волне COVID-19

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© AP/TASS

© AP/TASS

В Австрии начинается третья волна пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер.

Он призвал приложить все силы, чтобы замедлить рост заболеваемости.

По его словам, только в этом случае мощностей отделений интенсивной терапии хватит на всех. «Прошлая осень не должна повториться», — цитирует Аншобера OE 24.

Глава Минздрава подчеркнул, что свою эффективность доказали ужесточенные меры безопасности, включая ограничения на поездки между различными регионами страны. В тех землях Австрии, где их целенаправленно вводили, улучшилась эпидемическая ситуация, отметил он. Министр также указал на необходимость учитывать любые риски.

Недавно стало известно, что число австрийцев, сделавших прививку от COVID-19, перевалило за миллион. К июню 2021 года власти страны намерены вакцинировать всех желающих.

© pixabay.com

© pixabay.com

Как сообщили ранее зарубежные СМИ со ссылкой на европейские правительства, на Европу обрушилась третья волна пандемии коронавируса. В частности, ситуация ухудшается во Франции, Германии и Италии.

Накануне появилась информация, что из-за переполненности парижских больниц власти Франции приняли решение перенаправлять часть пациентов с коронавирусом в другие города страны.

Врач и телеведущий Александр Мясников подверг жесткой критике ситуацию в европейских странах, вызванную борьбой с коронавирусом. По его мнению, то, что там происходит, является «мракобесием». Он отметил, что введенный сейчас в Европе карантин более жесткий, чем те меры, что были приняты в Москве весной прошлого года.

В России новый подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью. Так считают ученые.

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