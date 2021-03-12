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Мясников назвал мракобесием ситуацию с COVID-19 в Европе

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© Александр Щербак/ТАСС

© Александр Щербак/ТАСС

Главврач московской больницы № 71 и популярный телеведущий Александр Мясников подверг жесткой критике ситуацию в европейских странах, вызванную борьбой с коронавирусом.

По его мнению, то, что там происходит, является «мракобесием».

Он отметил, что введенный сейчас в Европе карантин более жесткий, чем те меры, что были приняты в Москве весной прошлого года.

«Идешь, допустим, в Париже, где просто как после атомной войны, нейтронной бомбы, смотреть невозможно», — цитирует Мясникова «РИА Новости».
© EPA/TASS

© EPA/TASS

По его словам, в России с пандемией справляются намного лучше, чем в других странах. В доказательство он привел показатель более низкой смертности. Мясников считает, что заслуга в этом принадлежит «старому доброму алгоритму военной медицины, который еще с Великой Отечественной сохранен».

Врач также выразил свое убеждение в том, что западная медицина проигрывает российской, пишет агентство.

Накануне в эфире YouTube-канала «СоловьевLIVE» Мясников объяснил рост смертности во время пандемии. С его точки зрения, это связано с тем, что в пандемию все усилия врачей направлены на борьбу с COVID-19, из-за чего не все могут своевременно получить медицинскую помощь.

«Это не должно удивлять, потому что в принципе идет война. Реальная война с закрытием границ, с комендантским часом, с запиранием людей, с ограничением свободы людей, с неоказанием медицинской помощи», — приводит его слова ФАН.

Ранее Мясников заявил, что охватившая мир эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса. Он пояснил, что почти 40% жителей всего мира страдают от проблем с лишним весом, которые приводят к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям.

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