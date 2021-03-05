Врачи спрогнозировали сроки третьей волны коронавируса в России

Новый подъем заболеваемости COVID-19 ожидается в России осенью, считают ученые.

По мнению аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, осенью совершенно неизбежно будет наблюдаться рост распространения коронавирусной инфекции.

Он выразил свое беспокойство по поводу того, что явно выраженная кривая на снижение заболевания стала замедляться в стране и стала более пологой.

«Вполне может оказаться, что мы выйдем на среднесуточную заболеваемость на достаточно высоком уровне, которая, возможно, будет держаться всю весну и лето», — сказал врач в беседе с URA.RU.

Болибок отметил, что увеличению числа заразившихся коронавирусом осенью будет способствовать снижение уровня антител у переболевших COVID-19 россиян.

Иммунолог также заявил, что во время пиковых значений заболеваемости, многие регионы показывали ложное плато. Это было связано с нагрузкой на лаборатории, которые не справлялись с количеством тестов, пояснил он.

Профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский согласился с мнением коллеги, подтвердив, что осенью возможен рост новых случаев заражения. Однако он полагает, что подъем заболеваемости COVID-19 будет не таким резким, как зимой. Вирусолог обратил внимание, что коронавирус ведет себя, как респираторные вирусные заболевания, для которых характерен подъем заболеваемости в холодное время года и снижение в теплое. «Расслабляться не стоит, надо вакцинироваться. Ни одна эпидемия не может длиться вечно», — подытожил Аграновский в интервью изданию.

Как писал ранее ridus.ru, врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о вероятности третьей волны заболеваемости COVID-19 на территории России в середине весны. По его словам, причиной ухудшения ситуации с коронавирусом станет распространение среди россиян «британского» штамма коронавирусной инфекции, а также отсутствие коллективного иммунитета.

Напомним, недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила третью волну коронавирусной инфекции и в РФ, и по всему миру. Несмотря на то, что сейчас повсеместно наблюдается снижение уровня заболеваемости, риск третьей волны велик, поскольку коллективный иммунитет к инфекции у человечества еще не выработан, полагает руководство ВОЗ.